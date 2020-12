Bildung : Tag der offenen Tür an der Kaiser-Lothar-Realschule plus

Prüm (red) Die Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm lädt für Samstag, 6. Februar 2021, alle Eltern und Kinder der vierten Schuljahre zu einem Schnuppertag ein. In der Zeit von 9 bis 14 Uhr haben sie Gelegenheit, die Prümer Realschule plus in einem Rundgang kennenzulernen und sich zu informieren.

Der Tag der offenen Tür kann nach derzeitigem Stand nur unter Hygienemaßnahmen stattfinden, eine Anmeldung mit Terminvergabe ist notwendig.

Falls die Termine ausgebucht sein sollten, kann man sich in der darauffolgenden Woche (Montag, 8., bis Donnerstag, 11. Februar) mit seinem Kind die Schule genauer anschauen.