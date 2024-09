Viele Besucher am Samstag Bitburger Brauerei öffnet Türen für guten Zweck (Fotos)

Vor über 200 Jahren gründete ein gewisser Johann Peter Wallenborn eine kleine Landbrauerei im Eifel­örtchen Bitburg. Sicherlich ahnte er nicht, dass viele Jahrzehnte später diese Brauerei weltweit in aller Munde sein würde. Inzwischen zählt die Bitburger Braugruppe zu den bedeutendsten Privat­brauereien Deutschlands, die seit acht Generationen in der Südeifel geführt wird. Aus einem kleinen Hinterhof entwickelte sich ein moderner, erfolgreicher Konzern. Diesem gehören die Marken Bitburger, König Pilsener, Köstritzer und Licher an sowie Benediktiner in Zusammenarbeit mit dem Kloster Ettal.