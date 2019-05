Umwelttag : Tag der Sauberen Landschaft in Feuerscheid

Tag der Sauberen Landschaft in Feuerscheid. Foto: TV/Harald Kinnen

Feuerscheid (red) In der 330-Einwohner-Gemeinde Feuerscheid haben sich 95 Helfer am Tag der Sauberen Landschaft beteiligt. Auch in diesem Jahr stand nicht nur die Säuberung von Feld und Flur im Mittelpunkt. Mittlerweile hat sich der Tag der Sauberen Landschaft zu einer Veranstaltung entwickelt bei der neben der Säuberungsaktion auch viele andere Arbeiten ehrenamtlich durchgeführt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken