Tiere : Tag des Hundes in Masholder

Tag des Hundes in Masholder

Bitburg-Masholder (utz) Zum Tag des Hundes und zur Eröffnung des neuen Hundespielplatzes lädt der Hundeverein Bitburg für Sonntag, 7. Juni, von 13 bis 18 Uhr ans Vereinsheim in Masholder ein.

Mit dabei sind auch die Rolling Flamingos, die Speiseeis für Menschen und Hunde sowie Hotdogs verkaufen werden. Zudem berät Myriam Berres, Rechtsanwältin im Eifelkreis Bitburg, über das Thema Tiervorsorge-Vollmacht. Damit hat man die Möglichkeit, die Zukunft seines Tieres im Falle von schwerer Krankheit oder Tod zu regeln. Die Sommerstiftung, in deren Vorstand Myriam Berres tätig ist, stellt kostenlose Vordrucke für Tiervorsorge-Vollmachten zur Verfügung und hilft beim Ausfüllen. Es sind nur wenige Stellplätze direkt am Vereinsheim vorhanden. Besucher sollten den Parkplatz bei dem Bolzplatz oder im Dorf ansteuern, rät der Verein. Zudem werden alle Gäste gebeten, sich an die Corona-Regeln zu halten.