später lesen Ausflug Eifelverein bietet Fahrten an Teilen

Twittern

Teilen



(red) Der Eifelverein Speicher bietet am Sonntag, 5. Mai, eine Städtefahrt nach Heilbronn an. Los geht es um 7 Uhr beim Rathaus in Speicher. Für Kurzentschlossene sind noch einige Plätze frei. Weitere Auskünfte und Anmeldung unter Telefo 06562/932924 oder 06562/2119.