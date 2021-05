Betreutes Leben : Arbeiten an Tagespflege-Haus in Prüm sind auf der Zielgeraden

Arbeiten an Tagespflege-Haus in Prüm sind auf der Zielgeraden

Prüm Im Laufe des Monats Juni geht in der Prümer Gartenstraße die vierte Tagespflege-Einrichtung der „Caritas – Sankt Katharina GmbH“ an den Start. Die Bauarbeiten sind im Endspurt.

(red) Noch sind der rückwärtige Anbau und das Erdgeschoss des Hauses in der Gartenstraße 14 eine Baustelle. Doch kann man sich schon vorstellen, wie es dort im Juni für die geplante Eröffnung der Tagespflege aussehen wird. Ab dann sollen die Gäste (für bis zu 16 ist Platz) nach individueller Vereinbarung an Werktagen von Montag bis Freitag ab 8 Uhr von einem Fahrdienst oder von ihren Angehörigen gebracht werden können. Bis 16.30 Uhr sollen sie durch die Pflegefachkräfte und Betreuer unter der Leitung von Simone Schmitz einen klaren und verlässlichen Tagesablauf erfahren - mit Ruhephasen und gemeinsamen Mahlzeiten. Dafür stehen auf etwa 220 Quadratmetern ein lichtdurchfluteter Wohnbereich mit Küche und Terrasse mit Blick auf die Türme der Basilika zur Verfügung.

Ja, wieder apfelgrün, beantwortet Simone Schmitz lachend die Frage nach der dominierenden Farbe in der Ausstattung der Räume. Die gelernte Krankenschwester muss es wissen. Denn sie ist in leitender Funktion mit von der Partie, seit der Caritasverband (CV) Westeifel e.V. und die Gesellschaft der Katharinenschwestern mbH vor neun Jahren gemeinsam die „Caritas – Sankt Katharina GmbH“ mit Diensten für Senioren gründeten.

„Ein idealer Mittelweg zwischen häuslichem und vollstationärem Wohnen“, meint Simone Schmitz. Und sie weiß aus den Erfahrungen der Tagespflegen in Daun, Gerolstein und Kelberg: „Alle Angebote sind an den Bedürfnissen und Wünschen der Gäste ausgerichtet. Die Tagespflegegäste werden im Rahmen ihrer Möglichkeiten bei der Planung und Organisation der verschiedenen Aktivitäten mit einbezogen.“

Dazu gehören Gedächtnistraining, Gymnastik, Ballspiele, Backen, Basteln und das Feiern von Traditionsfesten. Medikamenteneinnahme und Blutzuckermessung sind gewährleistet, und es besteht die Möglichkeit, Krankengymnastik durchführen zu lassen. Im Sinne einer ganzheitlichen Versorgung werden die Angehörigen beraten und weitere Hilfen vermittelt. Die Tagespflege kann an einem oder mehreren Tagen in der Woche in Anspruch genommen werden. An einem Probetag besteht die Möglichkeit, die Tagespflege unverbindlich kennen zu lernen.