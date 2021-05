Familie : Wie Bilder von früher helfen: Biografiearbeit für Senioren

Bitburg Die Tagespflege in Bitburg setzt auf Biografiearbeit mit Senioren.

Die Erfahrung in der Tagespflege zeigt, dass Biografiearbeit zudem auch dementen Menschen hilft, ihre Identität länger zu bewahren. Schließlich wird hier auch mit Fotoalben, Briefen oder Tagebüchern gearbeitet und dabei werden Erinnerungen aufgefrischt. Pflegedienstleiterin Anja Schäfer von der Tagespflege Bitburg liegt die Biografiearbeit deshalb besonders am Herzen. Dabei können auch die Angehörigen unterstützen. Gerade, wenn man als Angehöriger neu mit dem Thema Demenz in Verbindung kommt, merke sie oft eine Hilflosigkeit. In diesen Fällen kann sie dank ihrer jahrelangen Erfahrung mit vielen Tipps beratend zur Seite stehen.