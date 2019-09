Bildung : Tagung befasst sich mit Frauen im ländlichen Raum

Schwirzheim Die Akademie ländlicher Raum (ALR) widmet sich in einer Veranstaltung am Dienstag, 22. Oktober dem Thema: „Starke Frauen im ländlichen Raum – kompetent und unverzichtbar für die ländliche Entwicklung.“ Ausgerichtet wird sie vom Dienstleistungszentrum ländlicher Raum und beginnt um 9 Urh im Gasthaus Kostisch.

Eine Anmeldung bei der ALR-Geschäftsstelle in Simmern ist erforderlich. Weitere Infos unter Telelefon 06761/9402-38 oder per E-Mail an alr@dlr.rlp.de oder im Internet auf www.landschafft.rlp.de. Dort ist auch eine Anmeldung online möglich.