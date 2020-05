Räte müssen sich an Regeln der ADD halten : Pause beendet, es wird getagt

Zu eng: So nah beeinander dürfen die Stadtratsmitglieder in Bitburg heutzutage nicht mehr sitzen. Foto: Uwe Hentschel

Bitburg/Prüm Nach der Zwangspause wollen Kreistag, VG-Räte und Ausschüsse ab Mitte Mai wieder tagen. Doch es bleiben Hürden.

Manfred Heinen muss sich etwas einfallen lassen. Der Alsdorfer Ortsbürgermeister ist einer der ersten Dorfchefs, die eine Gemeinderatssitzung ausrichten. Und dabei gibt es mehr als nur eine Unwägbarkeit: die Größe des Raums, der Abstand, die Hygiene. Wie soll das ablaufen? „Die Unsicherheit ist groß“, sagt Heinen. Und spricht damit sicherlich für viele Kollegen.

Einig sind sich alle, dass der Stillstand enden muss. Eine Umfrage unter den Bürgermeistern der Verbandsgemeinden im Eifelkreis zeigt: Der politische Betrieb soll wieder anlaufen, die wegen Covid-19 entfallenen Sitzungen aus Februar, März und April sollen in den nächsten Wochen nachgeholt werden.

Info Digitalisierung als Chance für die Politik Das umfangreiche Regelwerk für Sitzungen in Corona-Zeiten zeigt: Sich in derart großen Gruppen zu treffen, bleibt ein Gesundeitsrisiko. Die FDP im Eifelkreis fordert daher, digitale Beschlussverfahren auf den Weg zu bringen — also die Voraussetzungen etwa für Telefon- oder Videokonferenzen zu schaffen. Verbandschef Jürgen Krämer erklärt: „Gerade in der jetzigen Situation ist die politische Handlungsfähigkeit vor Ort von großer Bedeutung.“

Den Anfang hat die Verbandsgemeinde Speicher mit einer Werkausschusssitzung Ende April gemacht. Der Kreistag, die Stadt Bitburg sowie die VG Prüm und Bitburger Land wollen diesen Monat nachziehen. In der Südeifel und in Arzfeld soll es spätestens im Juni losgehen.

Schon jetzt ist allerdings klar: Das Virus wird den Ratskalender weiter im Griff behalten und den Entscheidungsträgern Vorbereitungs- und Planungszeit abverlangen.

Auch Manfred Heinen kommt da nicht drumherum. Am 14. Mai soll der Dorfchef eine Gemeinderatssitzung ausrichten, um über den Haushaltsplan abzustimmen. Das größte Problem: Im Jugendheim, wo das Gremium sonst zusammenkommt, könnte es zu eng werden.

Zumindest nach aktuellen Vorgaben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD). „Normalerweise“, sagt Heinen, „passen alle neun Gemeinderatsmitglieder rein.“ Doch die Zeiten sind nicht normal, und die Bedingungen andere.

Im Jugendheim wird der Platz knapp, wenn alle die Mitglieder zueinander und zum Publikum jeweils eineinhalb bis zwei Meter Abstand halten. Ein von den Behörden vorgeschlagener Richtwert von zehn Quadratmetern Platz pro Person: kaum einzuhalten. „Nur der Gemeinderat“, sagt Heinen: „Das ginge vielleicht. Mit Zuschauern: keine Chance.“ Er hofft daher auf einen Ausweichort, vielleicht die Bürgerhalle in Niederweis.

Im Nachbarort Kaschenbach sieht es nicht anders aus, wie Ortsbürgermeister Johannes Billen erzählt. Auch der 70-Seelen-Ort verfügt über kein Bürgerhaus. Stattdessen lädt der Gemeindechef die sieben Volksvertreter ins eigene Wohnzimmer ein. Klar, dass das jetzt nicht mehr zeitgemäß ist. „Wir können in den Probierraum unserer Schnapsbrennerei umziehen“, sagt Billen.

Auch der VG-Rat Arzfeld wird nicht im Sitzungssaal tagen, sagt Bürgermeister Andreas Kruppert, sondern im Dorfgemeinschaftshaus. Der Rat der VG Bitburger Land will auf die Stadthalle ausweichen. Dass der Kreistag künftig in anderen Räumen zusammenkommen muss, hat hingegen andere Gründe: Der Sitzungssaal wird von den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes genutzt (der TV berichtete).

Die Größe des Raums ist nicht die einzige Hürde im Weg zum kommunalen Politikbetrieb. Ganz verboten waren die Sitzungen zwar durch die sogenannte vierte Coronabekämpfungsverordnung nie. Aber auch heute dürfen sie nur stattfinden, wenn umfangreiche Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden.

Konkret schreibt die ADD vor, dass die Zusammenkünfte „auf ein notwendiges Maß reduziert bleiben“ und nur „unaufschiebbare Angelegenheiten“ behandeln sollen. Zudem müssen Masken getragen werden und Desinfektionsspender vorhanden sein. Wer zur Risikogruppe gehört, soll nicht teilnehmen dürfen. Um nur einige der vielen Vorgaben zu nennen.

Alle Bürgermeister zeigen sich allerdings zuversichtlich, dass sich die neuen Regeln einhalten lassen. Und man ab Mai nicht mehr auf Eilentscheide der Bürgermeister und Beigeordneten sowie sogenannte Umlaufbeschlüsse angewiesen ist. In den meisten Kommunen wurde so in den vergangenen Wochen allerdings noch manches auf den Weg gebracht.

Der Südeifeler Bürgermeister Moritz Petry etwa schreibt, er habe einen Planungsauftrag für den Neubau der Feuerwehrgerätehäuser in Wallendorf, Kruchten, Irrel und Utscheid, ein Konzept für Photovoltaik-Anlagen und die Übernahme einer Ausfallbürgschaft zugunsten des Felsenlandes Südeifel per Eilentscheid beschlossen. Im Bitburger Land wurde per Eilentscheid die Nachmittagsbetreuung in den Schulen organisiert.