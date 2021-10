Bildung : Gymnasium gratuliert 200 Wettbewerbsteilnehmenden

Bitburg (red) In Schülerwettbewerben stellten Jugendliche vom St.-Willibrord-Gymnasium trotz herausfordernder Bedingungen ihre Talente unter Beweis. Klasse 7b erarbeitete im Fernunterricht kreative Beiträge für den Bundeswettbewerb Fremdsprachen.

Ihr Krimi-Podcast wurde mit dem zweiten Landespreis ausgezeichnet, ihr Film mit dem ersten. Felix Schommer aus der 9a erlangte im Regionalwettbewerb „Jugend forscht“ den ersten und auf Landesebene den dritten Platz. Er überzeugte auch im Ingenieurswettbewerb (der TV berichtete). In der siebten Jahrgangsstufe erzielte Jasper Cartus die meisten Preise, in der achten Henrik Hasenbeck, in der neunten Felix Schommer und in der zehnten Benjamin Britten. Isabell Ritz (Foto links) aus der MSS elf sowie die mathematikbegeisterten Zwölftklässler Lilly Kladensky, Aaron Kraus und Luzia Meyer wurden ebenfalls in drei Wettbewerben geehrt. Schulleiter Ingo Krämer gratulierte den Preisträgerinnen und -trägern im Klassen- und Kursverband persönlich. Vollständige Liste der Teilnehmenden auf der neuen Website des Gymnasiums: www.st-willi.de – weitere Bilder auf www.volksfreund.de. Fotos (3): St.-Willibrord-Gymnasium Bitburg