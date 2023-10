Nach wenigen Tagen Talkreihe „Einblicke“ mit Christoph Daum bereits jetzt ausverkauft

Herbert Fandel freut sich auf das Event: „Das wird ein toller Abend“, teilt er mit. Er habe diese Woche Kontakt mit Daum gehabt, der kommen werde. Hinter der Teilnahme des Ex-Trainers an solchen Veranstaltungen steht aufgrund der Krebserkrankung, an der einstige Fast-Nationaltrainer leidet, teilweise Fragezeichen. In wenigen Tagen wird der Fußballfachmann 70 Jahre alt.