Talkreihe in Bitburg : Mit Franz Müntefering auf der Couch: Diese Themen will Gastgeber Herbert Fandel ansprechen

"Einblicke": Herbert Fandel empfängt seinen nächsten Talk-Gast anders als gewohnt diesmal in der Bitburger Stadthalle. Foto: TV/Sybille Schönhofen

Bitburg Zwei Jahre lang konnte Herbert Fandel keine Gäste in seiner Talkreihe „Einblicke“ begrüßen - doch nun ist die Durststrecke überwunden: Franz Müntefering ist am 14. Oktober um 19 Uhr zu Gast in Bitburg. Was der Gastgeber den früheren SPD-Generalsekretär fragen will: