Vinyl der Woche: Stand By Your Man – Tammy Wynette : Wir sind doch auch nur Männer

Serie Am Donnerstag wäre Tammy Wynette 80 Jahre alt geworden. Die Frau, die die Frauenrechtsbewegung gegen sich aufbrachte.

Als Tammy Wynette 1968 Stand By Your Man schreibt, ist es für sie nur ein leichtes Liebeslied. Nach eigener Aussage schreibt sie den Song innerhalb von 15 Minuten, verbringt danach aber den Rest ihres Lebens damit, ihn zu verteidigen. Denn: Für die Frauenrechtsbewegung ist Stand By Your Man der Inbegriff gescheiterter Emanzipation. Der Text rufe Frauen dazu auf, sich an zweiter Stelle hinter ihren Mann zu stellen, sagt die Bewegung. Quatsch, sagt Tammy Wynette. Es gehe her darum, auch mal über die Fehler des Mannes hinwegzusehen, den man wirklich liebt. Ob das jetzt viel besser ist, überlasse ich Ihnen. Nur so viel: Zeilen wie – ich übersetze – „Aber wenn du ihn liebst, wirst du ihm verzeihen. Auch wenn er schwer zu verstehen ist.Und wenn du ihn liebst, oh sei stolz auf ihn. Denn schließlich ist er ja nur ein Mann“ würde man heute wohl eher in die Richtung: Was kann ich dafür, ich bin doch auch nur ein Mann?! deuten. Aber damals war nicht heute. Und Hillary Clinton ist nicht Tammy Wynette. Huch, wo kam denn der Übergang her? Nicht von mir, sondern von der einstigen Fast-Präsidentin selbst.