F-16-Vorfall in der Eifel „Clean“ zur sicheren Landung - Wenn der Zusatztank zum Ballast wird

Für Kampfpiloten kann es Situationen geben, in denen Zusatztanks abgeworfen werden müssen. Dazu zählen etwa Notsituationen wie bei dem Triebwerksausfall der F-16 am Donnerstag über der Eifel. In so einem Fall sei es für die Piloten wichtig, „clean“, das heißt möglichst ohne zusätzlichen Ballast und mit möglichst wenig Treibstoff, das Flugzeug sicher landen zu können, wie ein Luftfahrtexperte unserer Zeitung sagte. Die Zusatztanks könne der Pilot in solchen Fällen ausklinken und dadurch in nicht oder dünn besiedelten Gebieten abwerfen. Auch vor Luftkämpfen sei dies üblich, um bestmögliche aerodynamische Bedingungen zu gewährleisten.