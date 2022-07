Kultur : Eifeler Musikrevue „Tant Tilda gett 90“ feiert Premiere im Innenhof der Bitburger Stadthalle

Vier Mitwirkende: Silvia Nels (von links), Stephan Vanecek, Katharina Scherer und Martin Geisen. Foto: TV/Helena Irsch

Bitburg Tant Tilda, eine Revue von Eifeler Künstlern feiert am Dienstag, 2. August, Premiere. Wir sprachen mit den Machern.

Ausgeheckt während der harten Corona-Lockdown-Tage, verschoben wegen der Flutkatastrophe: die Produktion der Eifeler Musikrevue „Tant Tilda gett 90“ war nicht leicht, aber am Dienstag, 2. August, kann im Innenhof der Bitburger Stadthalle endlich die Premiere gefeiert werden (der TV berichtete). In Eigenregie stellten Eifeler Künstler das Programm auf die Beine, um nach der entbehrungsreichen Zeit den Kulturbetrieb wieder anzustoßen. Die Künstler haben im Vorfeld Fragen über sich beantwortet. Vor der Premiere stellen wir hier noch einige von ihnen vor.

Wohl in der Region am prominentesten ist die als Mundart-Sängerin weithin bekannte Künsterlin Silvia Nels. Sie begeistert mit ihren Liedern und Konzerten im Eifeler Dialekt seit vielen Jahren ihre Zuschauer und Fans. Ihre musikalische Initialzündung liegt dabei schon lange zurück. „Mit zwölf Jahren bekam ich meine erste Gitarre, was meinem Leben den entscheidenden Funken gab“, sagt sie. Aufgewachsen und wohnhaft in Ingendorf, zog es sie zwar 1992 für ihr Lehramts-Musik-Studium nach Koblenz, blieb aber nicht nur emotional, sondern auch in der Kunst ihrer Heimat immer verbunden. Den ersten Auftritt im Radio bestritt sie schon mit selbstkomponierten Mundartliedern. „Mein Wirkungskreis als Mundartsängerin und Vertreterin der Eifel vergrößerte sich immer weiter, 2007 sang ich meine Lieder ‚op Platt‘ sogar in New York bei der Eröffnung der Wanderausstellung ‚Migration’ des Landes Luxemburg.“ Seit 2005 veröffentlicht Nels regelmäßig Alben und wirkte bei vielen weiteren Aufnahmen als Gitarristin oder im Background-Gesang mit.

Info Die Aufführungstermine Open-Air-Termine jeweils um 20 Uhr (Einlass ist um 19 Uhr): 2. August, Innenhof der Bitburger Stadthalle; 4. August, Dorfplatz Arzfeld; 7. August, Schulhof der Grundschule Speicher; 9. August, Prümer-Sommer-Platz in Prüm und 11. August, Destination Nature Camp Ernzen. Karten sind für 17,25 Euro bei Ticket-Regional erhältlich.

Bei „Tant Tilda“ wird sie eine Sängerin spielen, die der Tant zum Geburtstag gratulieren möchte. „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den anderen Profis aus der Region. Es ist eine prima Gelegenheit, die wunderbaren Musiker, die ich bisher aus der Ferne bewundert habe, persönlich und musikalisch kennen zu lernen“, sagt Nels. Die wiederum prominenteste Rolle der Revue übernimmt Stephan Vanecek. „Ich habe die große Ehre, die Jubilarin zu spielen. Ich bin Tant Tilda. Unglaublich“, sagt er. „Das wird ein großer Spaß und ich freue mich sehr drauf.“ Auch Vanecek ist durchaus ein wohl bekanntes Gesicht in der Großregion. Alljährlich ist der gebürtige Trierer verantwortlich für die Musical-Produktionen der Tufa. Angesichts der feinen dialektalen Unterschiede zwischen Eifel und Trier geht er mit Demut an die Rolle. „Ich habe vor dem Eifeldialekt noch ein wenig Respekt, da ich ja von der Mosel komme und unser Moselfränkisch zwar in vielen Punkten ähnlich ist, aber auch oft leicht abweicht.“

An Erfahrung mangelt es ihm aber definitiv nicht. In der Spielzeit 2021/2022 konnte man ihn im Stadttheater Trier in den Produktionen „Alice im Wunderland“ und „Buntes Republik“ erleben. Für sein künstlerisches Wirken erhielt er 2017 den Kulturpreis der Stadt Trier. Während Vanecek einen Geschlechtertausch auf der Bühne vollziehen muss, hat Katharina Scherer zumindest in dieser Hinsicht weniger Herausforderungen vor sich. „In „Tant Tilda“ darf ich die „echte“ weibliche Rolle spielen. Oder besser gesagt, alle weiblichen Schauspielrollen neben Tant Tilda.“ Das mache es für sie natürlich dann auch spannend. „Schnelle Umzüge, schnelle Rollenwechsel… da freu ich mich drauf. Außerdem ist es eine große Freude, ein Projekt mit so vielen tollen Künstlern gemeinsam auf die Bühne zu bringen.“ Die Musik- und Erdkunde-Lehrerin des Stefan-Andres-Gymnasium in Schweich brennt für die Kunst. Sie habe an der Schule die Möglichkeit, junge Leute auf ein Leben mit Musik vorzubereiten. „Damit diese sie ein Leben lang begleiten kann, so wie es bei mir der Fall war und ist. Ein Leben lang in Erinnerung bleiben hoffentlich auch die Erfahrungen, die meine Schüler durch die Musicalaufführungen an unserer Schule machen können.“

Den Reigen der Schauspieler komplettiert Martin Geisen. Er schlüpft in eine der schillernsten Rollen der Revue. „Ich spiele den Reporter eine Lokalzeitung, Gunsebart Keller, der vom Geburtstag von Tant Tilda berichten darf.“ Er freue sich riesig auf das tolle Projekt. „Bei dem ich viele Kollegen schon kenne und beeindruckt von deren Arbeit bin. Besonders die Musiker, die ich teilweise aus anderen Projekten kenne, strahlen eine wahnsinnige Spielfreude aus, die einfach jeden ansteckt“, sagt der gebürtige Dauner. „Außerdem freue ich mich, Kultur aufs Land zu bringen und dazu beizutragen, dass Menschen für zwei Stunden ihren Alltag vergessen und zusammen feiern und Spaß haben.“