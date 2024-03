Auch nach Karneval noch viel los „Wir brauchen mehr Männer!“: Bitburger Volkstanzgruppe wünscht sich Zuwachs

Na, vermisst jemand schon die Fastnachtszeit? Dann ist das Tanzfestival, präsentiert von der Bitburger Volkstanzgruppe, genau das Richtige. Denn am Aschermittwoch ist für die Gardemädchen noch nicht alles vorbei. Nach ein paar anstrengenden, aber auch spaßigen Wochen, mit insgesamt fast 100 Auftritten an 35 Orten, geht es am Samstag, 9. März, weiter.