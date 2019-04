später lesen Freizeit Tanzen in Waxweiler Teilen

Twittern

Teilen



Die Heilkraft des Tanzens ist wissenschaftlich erforscht, denn außer der körperlichen Bewegung wird nachweislich Stress abgebaut und das Demenzrisiko gesenkt. Auch nach den Osterferien bietet der Sport-Tanz-Club Südeifel in Waxweiler (Auf Staudigt 24) wieder an folgenden Sonntagen von 18.30 bis 20 Uhr einen Tanzkurs an: 12. Mai, 19. Mai und 26. Mai (Kursgebühr 10 Euro pro Person).