Corona-Regeln : Nähe zum Partner, Distanz zu anderen

Es gibt Regeln, die die Tanzschulinhaber und ihre Kunden einhalten müssen. Getanzt wird aber trotzdem mit Freude. Foto: TV/Nora John

Bitburg Tanzen bedeutet auch Nähe. Ist das möglich in Zeiten, wo alle dazu aufgerufen sind, Distanz zu halten? Der TV hat sich Tanzunterricht in Bitburg angeschaut und gesehen, dass es geht, mit ein paar Einschränkungen.

Der Saal der Tanzschule Dance-Emotion in Bitburg ist geräumig. Es wird Walzer gespielt. Sechs Paare bewegen sich über die Fläche, ohne sich zu nahe zu kommen. Es sieht eigentlich nach normalem Alltag in einer Tanzschule aus. Dennoch ist natürlich in Corona-Zeiten Einiges anders. Das beginnt schon beim Eingang. Dieser ist anders als sonst zurzeit eben nur ein Eingang und kein Ausgang. Die Paare müssen die Tanzschule mit Mund-Nasen-Maske betreten, dürfen sie zum Tanzen aber ablegen. Außerdem steht Desinfektionsmittel für die Hände schon am Eingang bereit.

Für Marko Peters, den Inhaber der Tanzschule gab es allerdings vor der Öffnung am 27. Mai einiges zu tun, um seine Tanzschule für die neuen Anforderungen im Rahmen der Corona-Krise zu öffnen. Einige Stühle mussten entfernt werden, so dass jetzt pro Tisch nur noch zwei Paare sitzen können. Die Stehtische nahe der Bar wurden entfernt und ein Schutz aus Plexiglas schützt diesen Bereich.

Dem Spaß am Tanzen tut das allerding keinen Abbruch. „Es tut gut, wieder die Leute zu sehen“, sagen Christine und Gabriel, die aus Luxemburg nach Bitburg zum Tanzen kommen. Allerdings haben sie die Zeit, in der die Tanzschule geschlossen war auch gut überbrückt. „Wir haben fast jeden Abend auf der Terrasse bei den Tanzstunden über Zoom mitgemacht.“ Um den Tanzschülern etwas bieten zu können, hatte Marko Peters täglich Tanzunterricht über Video angeboten, das auch von vielen Schülern genutzt wurde. Auch Matthias hat an den virtuelle Treffen teilgenommen. Aber auch er sagt, dass er froh sei, „dass wir uns wieder treffen dürfen“.

Andere Paare sitzen während der Pause am Tisch mit dem gebotenen Abstand. Alle bestätigen übereinstimmend, dass man die Einschränkungen gerne hinnimmt, solange wieder getanzt werden darf.

Sie kommen alle mit festem Partner zum Unterricht, anders wäre es derzeit auch nicht erlaubt. Allerdings dürfen laut der Richtlinien für Tanzschulen auch Singles mit einem Partner, der nicht aus dem eigenen Haushalt kommt tanzen.

Marko Peters tanzt mit seiner Partnerin Catrin Sockel vor. An Abenden, an denen sie keine Zeit hat, muss Peters alleine die Tanzschritte vormachen. Korrekturen sind nur aus der Entfernung erlaubt, Körperkontakt verboten.

Auch im Tanzcenter Bitburg bei Verena Galter wird wieder getanzt. Bei ihr läuft ebenfalls einiges anders als gewohnt. Die Paare müssen sich vorher melden, und sich ihren Platz reservieren, damit es nicht zu eng wird auf der Tanzfläche. Die Eingangstür ist verschlossen, die Gäste werden von Verena Galter oder ihren Mitarbeitern abgeholt. Die Mund-Nasen-Maske wird getragen, bis die Tanzfläche erreicht ist. „Ab dann ist eigentlich alles normal“, sagt Galter. Die Fläche ist mit Klebestreifen in Quadrate aufgeteilt, in denen sich die Tänzer bewegen sollten. Mittlerweile habe man das verfeinert, sagt Verena Galter und mit Punkten die Tanzplätze markiert.

Bei ChaCha oder Rumba ist das auch kein Problem, schwieriger wird es dagegen bei Walzer, Tango oder Quickstep. Dabei setzen die Tanzlehrer auf Schrittfolgen, die auf keinem Raum getanzt werden können. So wie es bei öffentlichen Tanzveranstaltungen oder beim Üben im eigenen Wohnzimmer ja manchmal auch nicht anders ist. „Quickstep gibt es nur, wenn nicht so viele Paare da sind“, so die Tanzlehrerin. Aber trotz aller Einschränkungen überwiege die Freude, dass es wieder getanzt werden könne. Vor allem bei den Kindern, die jetzt auch wieder kommen dürfen, sehe man ein Strahlen in den Augen.