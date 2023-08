Achtung, Langfinger Taschendiebe schlagen immer häufiger in der Eifel zu – was die Polizei rät

Bitburg/Daun · In den vergangenen Monaten häufen sich Diebstähle aus Taschen und Fahrzeugen in Eifel und Vulkaneifel. Die Maschen der Diebe sind dabei so verschieden wie professionell.

24.08.2023, 06:45 Uhr

Immer häufiger wird in der Eifel aus Taschen gestohlen. Foto: dpa/Arno Burgi

Von Christian Thome Redaktion Eifel

Man kennt den Spruch aus dem Urlaub oder von Festivals. Mindestens einer aus der Gruppe sagt bei der Reise in eine Metropole: „Passt auf eure Geldbeutel auf!“, gefolgt von Tipps wie: „Nimm nur das Nötigste mit.“