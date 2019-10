Drohne sucht weiter : Vermisster 25-Jähriger: - Taucher können nicht eingesetzt werden (Update/Fotos/Video)

Hermesdorf Die Suche nach dem in der Nacht zum Sonntag verschwundenen 25-Jährigen aus Wißmannsdorf bleibt weiter erfolglos. Am Dienstag kamen Drohnen zum Einsatz. Der Plan, das Taucherteam der Berufsfeuerwehr Trier einzusetzen, kann derzeit nicht umgesetzt werden.

Die bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag angelaufene Suche nach dem seit Samstag vermissten jungen Mann aus Wißmannsdorf blieb bisher erfolglos.

„Wir können leider nichts neues bekanntgeben“, sagt Christian Hamm, Chef der Polizeiinspektion Bitburg. Die Suche sei bis zur Abenddämmerung am Montag gelaufen, sagte der Inspektionsleiter heute morgen.

Nachdem sich zeigte, dass die Spürhunde in der Nähe des Prümufers die Fährte des jungen Mannes verloren, kündigte die Polizei an, die Suche nun auf das Wasser und den Uferbereich zu konzentrieren.

Den Morgen über seien Gespräche mit der technischen Einheit der Kreisfeuerwehr geführt worden, um zu prüfen, ob das Tauchteam der Berufsfeuerwehr Trier zum Einsatz kommen kann - doch die Mühen blieben bisher vergebens.

Bei einem Termin vor Ort begutachtete der Taucheinsatzführer der Trierer Berufsfeuerwehr, Richard Wollscheid, die Bedingungen an der Stelle, an der die Spur des Mannes verloren geht. „Wir sind extra mit unseren Tauchern hier hin gekommen, sie werden aber leider heute nicht ins Wasser können. Die Fließgeschwindigkeit der Prüm ist aktuell viel zu stark“, sagt Wollscheid. Genau genommen sei der Fluss mit 2,5 bis 3,5 Metern pro Sekunde so schnell, dass den Tauchern verboten sei, bei diesen Bedingungen zu tauchen.

Bereits gestern wurden kurzzeitig die Schleusen am Staudamm des Biersdorfer Sees geschlossen, um den durch die Regenmassen der vergangenen Tage stark angestiegenen Pegel der Prüm für die Suche abzusenken.

„Wir ermitteln weiter in alle Richtungen, wie bei so einem Fall üblich ist die Kriminaldirektion Wittlich bereits mit dem Fall befasst. Unsere Aufgabe wiederum ist die Gefahrenabwehr und wir hoffen bis zum letzten Moment, auf ein glückliches Ende, auch wenn wir langsam pessimistisch sein müssen.

Bei der Suche nach dem 25-Jährigen werden alle Möglichkeiten und Ressourcen so weit wie möglich ausgeschöpft, sagt Hamm. Schon am Montag waren an der Suche 50 Einsatzkräfte der Feuerwehren der Verbandsgemeinde Bitburger-Land beteiligt. Neben der Polizei Bitburg, der Bereitschaftspolizei Wittlich-Wengerohr mit 16 Einsatzkräften und dem Team der Polizeihubschrauber und Wehren waren auch Kräfte des Deutschen Roten Kreuzes im Einsatz.

Aktuell ist auch das Technische Hilfwerk vor Ort. „Mit zwei Drohnen werden nun die Ufer abgeflogen, um auch unzugängliche Stellen zu kontrollieren“, sagt Hamm.

Gerührt und begeistert zeigt sich die Polizei angesichts der Hilfsbereitschaft, die von vielen Bürgern entgegengebracht wird. „Nach unserem Aufruf nach Mithilfe kam zwar leider kein Hinweis, der uns eine Spur zu dem Vermissten geben könnte rein, dafür fragten aber viele Anrufer, wie sie uns vor Ort helfen können und boten an, mitzulaufen und nach dem jungen Mann zu suchen“, sagt der Inspektionsleiter.

In solchen Fällen sei es wirklich nicht einfach den Leuten nur für ihr Angebot zu danken und zu sagen, dass eine Hilfe vor Ort so nicht möglich ist. „Rein rechtlich wäre das sehr schwierig, allein wenn man dran denkt, was passiert, wenn sie bei der Aktion jemand verletzt“, sagt Hamm. Dennoch wolle er danken. „Es ist schön so eine Welle der Hilfsbereitschaft zu beobachten.“

Eine Frage die im Zuge der Vermisstensuche aufkam, beantwortet er auch prompt. „Warum wir zwar ein Bild veröffentlicht haben, aber den Namen des Vermissten nicht nennen ist eigentlich einfach zu beantworten. Wir jemand vermisst, müssen wir abwegen, welchen Nutzen es für das Auffinden der Person hat, seine Persönlichkeitsrechte zu verletzen?“ Im aktuellen Fall sei zwar die Veröffentlichung eines Fotos sinnvoll gewesen, die Nennung des Namens sei aber nicht von Vorteil und damit nicht erforderlich gewesen.