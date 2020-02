Sturmtiefs rissen in der Eifel tausende Bäume nieder : Gefahr gebannt, Schaden bleibt

Sturmtiefs rissen in der Eifel tausende Bäume nieder

Bitburg/Prüm Tausende Bäume wurden umgeworfen. Für die Forstämter Bitburg und Prüm bedeutet das nicht nur eine Menge Arbeit, sondern auch wirtschaftliche Einbußen.

(de) „Lebensgefahr“, bitte nicht betreten: Eindringlich haben die Forstamtsleiter in den vergangenen Wochen vor Spaziergängen und Sport im Wald gewarnt (der TV berichtete). Bäume, die beim ersten Sturm aus der Senkrechten gedrückt worden sind, könnten nun beim leichtesten Lüftchen fallen. Und zudem könnten Äste herunterbrechen. Diese Gefahr ist inzwischen gebannt.

„Wir haben die Hauptwege inzwischen alle freigeschnitten“, sagt Jürgen Weis, Leiter des Bitburger Forstamts. Gleiches bestätigt auch sein Prümer Kollege Peter Wind: „Die Begehbarkeit des Waldes ist wiederhergestellt.“ Dennoch sollten Spaziergänger vorsichtig sein. Noch immer könnten Äste abbrechen. „Wir konnten nicht jeden angeschlagenen Baum beseitigen. Am vergangenen Wochenende ist noch mal einiges umgefallen“, sagt Wind. Er schätzt, dass allein im Bereich des Forstamts Prüm rund 25 000 Festmeter Holz durch die beiden Sturmtiefs gefallen sind. Das sind etwa 35 000 bis 40 000 Bäume. Vorrangig Fichten.

„Die Fichte ist durch den Borkenkäferbefall ohnehin schon angeschlagen. Die Bäume sind labil“, sagt Weis. Auch im Bereich des Bitburger Forstamts hat es vorrangig diese Baumart getroffen. Nur rund 50 Festmeter der insgesamt 6000 Festmeter Sturmholz sind Laubbäume. Für Weis liegt das, was gefallen ist, noch im Bereich der normalen Vermarktung: „Wir haben jetzt etwa 40 Prozent von dem da liegen, was wir ohnehin an Fichte eingeschlagen hätten.“