Mobilität auf dem Land : Am Abend und in der Nacht kann der Taxiruf in Bitburg noch manchmal zur Geduldsprobe werden

Am Abend und in der Nacht kann der Taxiruf in Bitburg noch manchmal zur Geduldsprobe werden

Bitburg Die Corona-Pandemie hat den Taxi-Unternehmen in Bitburg stark zugesetzt. Die Situation normalisiert sich langsam, aber gerade Nachtfahrten sind teils nur schwer zu ergattern.

Kaum wurden die Corona-Regeln gelockert, nahm das soziale Leben wieder Fahrt auf: Die Restaurants füllten sich schnell und auch Bars, Kneipen und Cafés konnten endlich wieder Gäste begrüßen. An so manch feuchtfröhliches Wiedersehen in Bitburg schloss sich aber so manche Geduldsprobe an: Denn so einfach wie noch vor der Pandemie ist es im Augenblick nicht mehr, ein Taxi für die Heimfahrt zu ergattern.