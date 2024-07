Solidaritätsbekundung Stiller Protest: Patienten setzen Zeichen gegen Ärztemangel

So schnell geben sie nicht auf: Die Arzthelferinnen der geschlossenen Hausarztpraxis in Pronsfeld haben in den sozialen Netzwerken Menschen dazu aufgerufen, sich am Dienstagmorgen um 9 Uhr vor der Praxis zu versammeln. Hunderte folgten ihrem Aufruf. Auch viele Kommunalpolitiker sind gekommen, um ihre Solidarität zu zeigen. Ein Team vom Südwestrundfunk macht an dem Morgen Aufnahmen für einen Fernsehbeitrag.