Freizeit : Bitburger Haus der Jugend angelt an der Nims

Die Teenie-AG des Hauses der Jugend beim Angeln mit den Sportfischern Bitburg. Foto: Haus der Jugend

Bitburg (red) Die Teenie-AG des Hauses der Jugend (HDJ) in Bitburg ist mit ihren Betreuern der Einladung des Sportfischer-Vereins Bitburg an die Nims zum Schnupper-Angeln gefolgt. Nach einer kurzen Begrüßung durch die Mitglieder der Bitburger Sportfischer ging es sofort für praktische Übungen ans Wasser, wo sich die Mädchen und Jungen der Teenie-AG so manchen wichtigen Tipp der erfahrenen Sportangler holten.



