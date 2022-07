Theater : Tell-Spiele in Malberg: Ausgefallene Premiere wird am Samstag nachgeholt

Foto: Höser Rudolf 10 Bilder Proben für die Tell-Spiele in Malberg

Malberg 1922 wurden in Malberg die Tell-Spiele inszeniert. Mehr als 100.000 Besucher kamen. 100 Jahre später wird mit neuen Aufführungen von Schillers Drama an das Jubiläum erinnert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Höser

Nachdem die Premiere und eine weitere Vorstellung am ersten Juliwochenende wegen Corona-Erkrankungen im Schauspielerteam abgesagt werden mussten, wird am kommenden Wochenende gespielt. Vorstellungen sind am Samstag, 9. Juli um 17 Uhr und am Sonntag, 10. Juli um 15 Uhr. „Wir haben für beide Vorstellungen die Anzahl der Plätze erhöht und auch an der Abendkasse gibt es noch Karten“, sagt Inge Solchenbach, Vorsitzendes Fördervereins Schloss Malberg.

Wie die Vorbereitung auf die Tell-Spiele in Malberg verlief

Das hatten sich alle Beteiligten der Tellgemeinschaft Malberg nicht so vorgestellt. „In Zeiten wie diesen ist scheinbar nichts mehr sicher. Um nicht zum Hotspot zu werden, mussten wir so handeln. Dafür bitten wir um Verständnis“, sagt Erich Schuster, der bei den diesjährigen Tell-Spielen Regie führt. Und so wurde in den letzten Tagen umdisponiert, nach negativer Testung aller Beteiligter am Dienstag dieser Woche eine weitere Probe durchgeführt.

In der historischen Kulisse von Schloss Malberg liefen im runden Garten die Vorbereitungen für die diesjährigen Tell-Spiele schon auf Hochtouren. Es fanden Kostümproben statt. Alle 64 Akteure trugen ihre Roben, es lag bereits ein Hauch von Vorstellung über der großen Treppe im runden Garten.

Was Hauptdarsteller Sebastian Gaspers zu seiner Rolle bei den Tell-Spielen in Malberg sagt

Hauptdarsteller Sebastian Gasper: „Ich darf die Rolle des Tell spielen, was mich freut und herausfordert. Aber der Tell ist nicht die Hauptperson, wichtiger sind die Schweizer“, sagt der einzige Profischauspieler im diesjährigen Ensemble ganz bescheiden. „Tell wird in die Situation hineingedrängt. Er wird gezwungen, zur Waffe zu greifen. Und das ist ja durchaus eine aktuelle Situation. Wir sehen heute in der Ukraine Menschen, die wahrscheinlich nie eine Waffe in die Hand genommen hätten und die sich jetzt aber gezwungen sehen, genau das zu tun“, erklärt Gasper seine Sichtweise mit Blick auf die Weltpolitik. Die Zusammenarbeit mit den Laienschauspielern bezeichnet er als fruchtbar. „Ich kann immer wieder etwas dazu lernen und für mich mitnehmen. Es tun sich frische Perspektiven auf“, so Gasper, der die Kulisse des Schlosses als perfekt bezeichnet.

Sebastian Gaspers verkörpert Wilhelm Tell. Foto: Höser Rudolf

Wer weitere Rollen bei den Tell-Spielen in Malberg übernimmt

Der Malberger Erich Schuster führt Regie. Am Ende der Probe besprach er mit den Akteuren, wo er noch nachjustieren will. Alle hörten aufmerksam zu, allen war bewusst, wir sind jetzt in der heißen Phase der Vorbereitungen. Auch der Musikverein Tell Malberg probte mit, er sorgte für die Musikbegleitung.

Landvogt Gessler wird von Friedel Hargarten verkörpert. Er hat eine umfangreiche Sprechrolle zu bewältigen. „Den Text zu lernen fand ich jetzt nicht so sehr schwer, wenn man sich mit der Rolle identifiziert. Ich habe mich in die Gedankenwelt des bösen Landvogts hinein versetzt. Dadurch konnte ich mir den Text ganz gut merken“, sagt Hargarten.