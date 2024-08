Hitze in der Stadt Hohe Temperaturen: Wo ist es in Bitburg schattig?

Bitburg am Donnerstagmorgen. Die Sonne lacht. Die Wettervorhersagen erwarten einen warmen Tag. Mindestens eine Woche könnten laut Vorhersagen die Temperaturen im Laufe des Tages auf bis zu 29 Grad Celsius klettern. Eigentlich ja eine angenehme Sommertemperatur. Noch sind wenige Menschen in der Fußgängerzone unterwegs. Die Hauptstraße liegt in Teilen im Schatten. Auf den Plätzen hat sich noch niemand niedergelassen. Dabei ist es noch nicht drückend – noch nicht.