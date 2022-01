Verkehr in Bitburg : Bitburg führt Tempo 30 bei der Schule ein

In der Theobald-Simon-Straße herrscht bereits Tempo 30. Zur weiteren Verkehrsberuhigung soll die Tempo-30-Zone erweitert und auch eine Rechts-vor-links-Regelung eingeführt werden. Foto: TV/Uwe Hentschel

Bitburg Eltern-Taxis stellen die Stadt Bitburg vor ein Problem. An der Grundschule Nord staut sich der Verkehr. Nun soll die Unfallgefahr entschärft werden.

Es ist jeden Morgen und jeden Mittag die gleiche Situation: Stoßstange an Stoßstange quetscht sich der Verkehr rund um die Grundschule Nord in Bitburg. Nicht etwa, weil die Schule an einer viel befahrenen Straße liegt, im Gegenteil: Der Standort der Schule ist in der nördlichen Innenstadt in einem ruhigen Wohngebiet und grenzt an eine Sackgasse. Da jedoch die meisten Grundschüler von ihren Eltern gebracht und abgeholt werden, staut sich der Verkehr in dem Gebiet. Eine Situation, die nicht nur die Geduld mancher Anwohner erfordert, sondern vor allem für die Kinder nicht unproblematisch ist. Schließlich müssen sie beim Überqueren der Straße auf drehende und wendende Autos achten.

Eltern-Taxis: Stadt will Situation entschärfen

Die Problematik der Eltern-Taxis ist bekannt. Zumal in direkter Nachbarschaft zur Grundschule auch die Kita Liebfrauen ist, die ebenfalls etliche so genannte Hol- und Bringverkehre verbucht. Die Stadt will die Situation entschärfen, wie es Bürgermeister Joachim Kandels in der jüngsten Sitzung des Stadtrats ausgedrückt hat. Und zwar mit der Einführung einer Tempo-30-Zone.