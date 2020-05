Sport : TC Prüm: Kein Pfingstturnier, kein  Jubiläumsfest

Prüm Die Corona-Krise bringt überall Absagen, auch beim TC Prüm. So teilt der Verein nun mit, dass der Vereinsvorstand kurzfristig beschlossen hat, das traditionelle Mixed-Turnier an Pfingstsamstag, 30. Mai, und auch die Jubiläumsveranstaltung 50 Jahre TC Prüm, die innerhalb des Turniers stattfinden sollte, aufgrund der Corona-Verordnungen abzusagen.

Über einen neuen Termin wird der Verein informieren. Neben der Absage der Veranstaltung an Pfingstsamstag kann der Verein aber auch über erfreuliche Dinge berichten, so der Pressewart. Auf den Plätzen sind viele Mitglieder fleißig am Spielen und auch über neue Mitglieder kann sich der Verein freuen. Ob die bis jetzt noch abgesagten Medenspiele stattfinden können, wird in naher Zukunft vom Tennisverband mitgeteilt.