Landtagswahl 2021 : Termine in der Region

Eifelkreis Bitburg-Prüm/Vulkaneifelkreis (red) Der Landtagsabgeordnete Nico Steinbach besucht am Donnerstag, 29. Oktober, ab 16 Uhr die Ortsgemeinde Wawern. Vom Gemeindehaus startet ein Rundgang durch die Gemeinde. Ab 17.30 Uhr sind interessierte Bürger zum Gespräch im Gemeindehaus eingeladen.

Der Bürgermeisterkandidat Jens Jenssen ist in folgenden Orten der Verbandsgemeinde Daun unterwegs: am Donnerstag, 29. Oktober, ab 16.30 Uhr in der Ortsgemeinde Meisburg. Treffpunkt für einen Ortsrundgang mit Ortsbürgermeisterin Anja Rieker ist der Brunnen in der Ortsmitte. Am Freitag, 30. Oktober, ab 16 Uhr in der Ortsgemeinde Oberstadtfeld. Treffpunkt für einen Ortsrundgang mit Ortsbürgermeister Hubert Molitor ist das Bürgerhaus.Am Samstag, 31. Oktober, ab 15 Uhr in der Ortsgemeinde Daun-Waldkönigen. Treffpunkt für einen Ortsrundgang mit Ortsvorsteher Bernhard Kläs ist das Bürgerhaus und am Sonntag, 1. November, ab 11:00 Uhr in der Ortsgemeinde Steineberg. Treffpunkt für einen Ortsrundgang mit Ortsbürgermeister Harald Dahlem ist das Bürgerhaus.