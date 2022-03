Freizeit : Für wen sich ein Besuch der Teufelsschlucht lohnt

Ernzen Im Felsenland Südeifel findet sich mit der Teufelsschlucht ein geradezu mystischer Ort, der für Familien mit Kindern wie auch für Wanderer viel zu bieten hat.

Warum heißt die Teufelsschlucht Teufelsschlucht?

Ihren Namen verdankt die Teufelsschlucht Legenden, schließlich regen die eigenartigen Formationen, an denen man in der ein wenig unheimlichen Schlucht in Ernzen vorbeikommt, die Fantasie an. So erzählt man sich, der Teufel habe zwischen den Sandsteinen im Felsenland Südeifel sein Unwesen getrieben. Erdgeschichtlich geht man allerdings über ein Stück versteinerten Boden eines Meeres, das sich an dieser Stelle vor 190 Millionen Jahren erstreckte. Davon zeugen auch die als „Teufelskrallen“ bezeichneten Muscheln. Ihre Versteinerungen finden sich in der Nähe der Schlucht – sie gleichen auch ohne viel Fantasie großen Krallen.