Wirtschaft : Briten investieren 360 Millionen Euro in Bitburg und wollen 2500 Arbeitsplätze schaffen

Was die Handelskette Frasers Group auf dem ehemaligen Flugplatz in der Eifel vorhat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die britische Frasers Group hat sich als Großinvestor in Bitburg vorgestellt. Die Pläne lassen aufhorchen: Der Konzern will in mehreren Phasen 360 Millionen Euro investieren und bis zu 2500 Jobs in der Eifel schaffen.

Wer steckt hinter diesem riesen Investment?

Gegründet wurde das Unternehmen 1982 von Mike Ashley in Maidenhead als Fachgeschäft unter dem Namen „Mike Ashley Sports“. Die Hauptzentrale liegt mittlerweile in der britischen Kleinstadt Shirebrook. Der Konzern ging im Februar 2007 an die Börse und hieß bis Dezember 2019 noch Sports Direct International, wurde dann aber nach der ebenfalls zum Portfolio gehörenden britischen Kaufhauskette House of Fraser umbenannt. Sports Direct ist allerdings bis heute mit seinen Filialen und dem Internethandel das Flaggschiff der Frasers Group. Weitere Einzelhändler im Konzern sind Jack Wills, Flannels, USC, Lillywhites, Game und Evans Cycles.

Neben etlichen Beteiligungen, unter anderem am deutschen Textilriesen Hugo Boss und am Luxus-Bekleider Mulberry ist die Frasers Group im Besitz verschiedener Markenrechte – unter anderem an Everlast, Lonsdale und Slazenger. Der Besitz der Marke Everlast wiederum inspirierte 2020 die Gründung der Everlast Fitness Club-Kette.

Seit 2006 ist die Frasers Group der größte Sportartikelhändler in Großbritannien und betreibt weltweit etwa 670 Geschäfte. Insgesamt ist das Unternehmen in rund 20 Ländern aktiv – dazu gehören Belgien, Österreich, Portugal oder Frankreich. Laut Geschäftsführer David Al-Mudall ergänze der Erwerb des Gewerbestandorts in Bitburg die Vergrößerung des kontinentaleuropäischen Engagements der Frasers Group.

Wie geht es nun in der Eifel weiter?

Das Unternehmen hat im Herbst 2021 ein 52 Hektar großes Grundstück auf dem ehemaligen Flugplatz in Bitburg gekauft. Es ist geplant, dort in zwei Bauphasen ein Logistikzentrum aufzubauen (der TV berichtete). Aktuell rechnet der börsennotierte Konzern mit einer Gesamtinvestition von 360 Millionen Euro. Auf 225.000 Quadratmetern sollen nach Abschluss der Ansiedlung 2500 Menschen arbeiten. Während das Unternehmen im Vereinigten Königreich schon lange eine feste Größe ist, blieb es außerhalb des Internethandels in Deutschland bisher noch relativ unbekannt.