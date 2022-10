Konzert : Stimmgewaltige Klänge mit The Gregorian Voices in der Pfarrkirche in Waxweiler

Foto: Jürgen Kotz 17 Bilder The Gregorian Voices in Waxweiler

Waxweiler​ Ein besonderes Chorkonzert gab es in Waxweiler. In der stimmungsvoll ausgeleuchteten Kirche schritten die in traditionelle Mönchskutten gewandeten sieben ukrainischen Künstler von The Gregorian Voices durch die Reihen der knapp 160 Zuschauer.

Die sieben Künstler bei ihrem stimmungsvollen Auftritt. Foto: Jürgen Kotz