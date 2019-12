Konzert : Gregorianik trifft auf Pop

bild the gregorian voices 0504. Foto: The Gregorian Voices

Lutzerath (red) Im Rahmen ihrer Wintertournee geben „The Gregorian Voices“ am Montag, 13. Januar, ab 19.30 Uhr in der St. Stephanuskirche in Lutzerath ein Konzert. Unter dem Titel „Gregorianic meets Pop“ verschmelzen Choral und Popmusik.

Der Eintritt kostet im Vorverkauf 23 Euro und an der Abendkasse 25 Euro. Karten siehe Info rechts.