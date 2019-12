Theater : Ernzener führen Komödie auf

Theatergruppe Ernzen. Foto: Trierischer Volksfreund/Erhard Poss

Ernzen (red) Die Theatergruppe der Dorfgemeinschaft Arenz spielt die Komödie „Ehrensache“ in drei Akten von Tina Segler. Die Aufführungen sind am Samstag, 28., Sonntag, 29. Dezember, am Samstag, 4. Januar 2020 jeweils um 19.30 Uhr, sowie am Sonntag, 5. Januar 2020, um 16 Uhr.

