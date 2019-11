Kultur : Theaterabend in Niederlauch

Dingdorf/Niederlauch (red) „Familie Fuchs schult um“ heißt die neueste Produktion der Theatergruppe Dingdorfer Bühnenspektakel. Die Komödie in drei Akten von Bernd Kietzke wird am Freitag, 22. November um 20 Uhr in der alten Schule in Niederlauch gespielt.

