Theater : Theatergruppe Gransdorf: Biowahn und eine singende Oma

Info

Die Theatergruppe Gransdorf spielt noch mal am Samstag, 18. Januar, 20 Uhr, Sonntag, 19. Januar, 15 Uhr, und am Samstag, 25. Januar, um 20 Uhr in der Gemeindehalle Gransdorf. Karten gibt es im Vorverkauf für sieben Euro im Gasthaus Holzwurm, Gransdorf, Telefon: 06567/8419 und im Friseursalon Willems, Gransdorf, Telefon: 06567/8488.