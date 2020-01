Theater : Theatergruppe zeigt Komödie

Gransdorf (red) Die Theatergruppe Gransdorf bringt den Dreiakter „Kommt ein Amboss geflogen“ von Erich Koch auf die Bühne im Gemeindehaus Gransdorf. Die Aufführungen sind am Samstag, 11. Januar, ab 20 Uhr; Samstag 18. Januar, ab 20 Uhr; Sonntag, 19. Januar, ab 15 Uhr und Samstag, 25. Januar, ab 20 Uhr.

Einlass ist jeweils eine Stunde vor Spielbeginn. Karten im Vorverkauf kosten sieben Euro und an der Abendkasse acht Euro. Karten mit Platzreservierung gibt es im Friseursalon Heinz Willems in Gransdorf, Telefon 06567/8488 und im Gasthaus Zum Holzwurm in Gransdorf, Telefon 06567/8419. Der Vorverkauf für die Sonntagsvorstellung findet nur im Friseursalon Willems statt. Foto: Karina Jeitner