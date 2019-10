Theater : Theater in der Nimstalhalle

Niederweis (red) Die Theatergruppe Niederweis führt am Samstag, 9. November, Samstag, 16. November, jeweils um 19.30 Uhr und Sonntag, 17. November, um 18.30 Uhr das Stück „Der verschollene Theobald“ in der Nimstalhalle in Niederweis auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken