Theater : Theatergruppe bringt Tratsch im Treppenhaus auf die Bühne

Theatergruppe Pronsfeld. Foto: TV/Matthias Knauf

Pronsfeld (red) Die Theatergruppe des Sportvereins Pronsfeld führt am Samstag, 11. Januar, die Komödie „Tratsch im Treppenhaus“ von Jens Exler und Silke Keim in der Turnhalle in Pronsfeld auf: Es ist wirklich nicht einfach, in direkter Nähe von Frau Boldt zu wohnen, denn sie wacht über das Treppenhaus.

