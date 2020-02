Ehrenamt : Theaterverein spendet an Krankenhaus

Theaterverein spendet an Palliativstation. Foto: TV/Herbert Heinen

Heckhuscheid/Prüm (red) Der Theaterverein Heckhuscheid hat einen Betrag in Höhe von 500 Euro an die Palliativstation des St.-Joseph-Krankenhauses in Prüm gespendet. Irmgard Pinten vom Theaterverein übergab die Spende an Dr. Bettina Dunkel und Karolin Allar.



