Theatzer : Jetzt Karten fürs Theater sichern

Wiesbaum-Mirbach (red) Der Theaterverein Wiesbaum-Mirbach feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum und spielt den Theaterklassiker „Pension Schöller“ - Eine Komödie in zwei Akten nach dem Original von Carl Laufs und Wilhelm Jakoby, in einer Bearbeitung von Florian Dietel.

