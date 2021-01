Kommunalpolitik : Die Windkraft, die wirtschaftliche Lage und das Wir-Gefühl bestimmen im Jahr 2021 die Arbeit des Verbandsgemeinderats Prüm

Prüm Bei den Themen erneuerbare Energien sind nicht alle Fraktionen des Verbandsgemeinderats Prüm einer Meinung. Im Großen und Ganzen verfolgen sie jedoch die die selben Ziele: Tourismus fördern, Arbeitsplätze erhalten und die Grundschulen fit machen für das digitale Zeitalter.

Klaus Keil, Fraktionsführer der CDU im Verbandsgemeinderat Prüm, erwischen wir am Dienstagmorgen in der Fahrerkabine beim Schneeräumen. In Dausfeld herrsche gerade ziemliches Schnee-Chaos. Da müsse er jetzt erstmal Ordnung schaffen, sagt er und schuwps, schon ist die Handy-Verbindung unterbrochen. Das geht noch zweimal so, aber irgendwie klappt es dann doch mit dem Gespräch.