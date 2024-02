Theo Marx hört als Neuheilenbacher Bürgermeister auf Von einem, für den das Wohl des Dorfes im Vordergrund steht

Das war so alles nicht geplant. Eigentlich hatte Theo Marx 1996 andere Pläne. Er, damals knapp über 40, lebte mit Familie und zwei Kindern in Neuheilenbach. Arbeit in der Finanzverwaltung, Hobbys – und nebenbei ein bisschen Kommunalpolitik im Gemeinderat als frisch gewähltes Mitglied. Nun ja: Aus einem Bisschen wurde jede Menge. Denn als der damalige Bürgermeister Ludwig Richartz stirbt, stellt sich eine Frage, die Theo Marx heute so rezitiert: „Wer macht et?“