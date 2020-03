Weiterbildung : Schule bietet berufsbegleitenden Lehrgang an

Schule bietet berufsbegleitenden Lehrgang an

Bitburg (red) Die Theobald-Simon-Schule, Berufsbildende Schule Bitburg, bietet mit ihrer Fachschule Wirtschaft, Fachrichtung Betriebswirtschaft und Unternehmensmanagement, Schwerpunkt Kommunikation und Büromanagement, ab Dienstag, 18. August, eine berufsbegleitende Weiterbildung zum staatlich geprüften Betriebswirt an.

In verschiedenen Unterrichtsmodulen werden Kommunikation/Präsentation, Büromanagement, Auskunftssysteme und Marketing behandelt sowie berufsbezogenes Englisch gelehrt. Die Möglichkeit zur Ausbildereignungsprüfung ist gegeben. Der Unterricht findet außerhalb der üblichen Arbeitszeiten statt und ist gebührenfrei. Eine Anmeldung ist ab sofort unter Telefon 06561/60050 oder per E-Mail an

schmidt@tssbit.de möglich.