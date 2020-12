Soziales : Theobald-Simon-Schule erhält Masken aus Frankreich

Schülerinnen und Schüler der Höheren Berufsfachschule mit ihrer Lehrerin Beate Lorentz (Zweite von links) bedanken sich für die Schutzmasken, die ihre französischen Freunde in Sète selbst genäht haben. Foto: Theobald-Simon-Schule

Bitburg/Sète (red) Große Freude an der Theobald-Simon-Schule in Bitburg: Schülerinnen und Schüler ­einer Schneiderklasse der Partnerschule in Sète (Südfrankreich) haben ein Paket mit selbst gefertigten Mund-Nasen-­Masken geschickt.

