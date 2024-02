Kommunalwahl Nächste Generation in den Startlöchern: Wer wird Bürgermeister von Arzfeld?

Der amtierende Ortsbürgermeister Walter Heinisch will sein Amt in jüngere Hände legen. Bei der nächsten Kommunalwahl am 9. Juni tritt der 69-Jährige nicht mehr an. Einen Nachfolger hat die CDU schon in den eigenen Reihen gefunden. Thomas Klar (31) ist bereit, sich als Kandidat aufstellen zu lassen.