Festival in der Eifel Große Namen rocken in Arzfeld: Womit das Thunder Rail punkten will

Noch eins? In den vergangenen und kommenden Wochen tummeln sich die Rockfestivals rund um die Eifel. Nimsrock, Willwerath Rock City, Riez Open Air und Krawall’o’Rock Open Air sind passé, da schickt sich am Wochenende schon das nächste rockige Wochenende an. Ort diesmal: Arzfeld. Konzept: noch mal was anderes. Also, noch eins? Ja, unbedingt.