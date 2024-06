Tag der Architektur Führung erklärt die umgebauten Plätze in Bitburg – Meinungen gehen auseinander

Modern und zeitgemäß oder doch eher abweisend und viel zu grau? Seitdem der Spittel 2015 eingeweiht wurde, reist die Kritik an der rigoros urbanen Gestaltung nicht ab. Doch wie kommt die Innenstadtgestaltung wirklich an? Wie fast zu erwarten war, gehen auch bei den Führungen am Tag der Architektur die Meinungen auseinander.