Straßenbau : Tiefbauarbeiten in Bitburg verzögern sich

Bitburg ( Bei den Tiefbauarbeiten beziehungsweise der Fahrbahnsanierung an der Straße B 257 Römermauer und am Parkplatz „Grüner See“ haben sich wegen des Mehraufwandes an notwendigen Bauarbeiten Änderungen in der Ausführungszeit ergeben.

Eine Realisierung des zweiten Abschnittes innerhalb der Herbstferien kann nicht eingehalten werden.

Wegen Arbeiten an der Straße B 257 Römermauer und am Parkplatz „Grüner See“ erfolgt vom Donnerstag, 1. Oktober, bis 14. November (erster Abschnitt) eine halbseitige Sperrung der Fahrbahn und des Parkplatzes „Grüner See“.

Im Zuge des zweiten Abschnittes wird von Montag, 5. Oktober, bis Samstag, 31. Oktober, von der Einmündung Karenweg bis zur Einmündung Görenweg die Fahrbahn und der Parkplatz voll gesperrt. Außerdem wird ein Halteverbot entlang der Umleitungsstrecke eingerichtet.