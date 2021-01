Verkehr : Umleitung in der Innenstadt

Bitburg (red) Wegen Tiefbauarbeiten sind ist in Bitburg die Heinrichstraße gesperrt. Hintergrund ist, dass in Höhe des Anwesens 10a ein Hausanschluss erneuert wird. Deshalb ist nicht nur die Straße in beide Richtungen für den Verkehr gesperrt, sondern es gilt auch ein Halteverbot.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken